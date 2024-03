Campeggi in cerca di personale

In vista dell’inizio della stagione estiva sono molti i campeggi che selezionano personale per varie mansioni.

Una struttura in località Rocchette, a Castiglione della Pescaia, cerca fino ad agosto (con possibilità di prolungamento del contratto) una persona addetta al ricevimento. Turni unici o mattina dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 22 con un giorno di festa. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e gradita quella del tedesco. Non viene fornito alloggi. La stessa struttura cerca bagnini con brevetto per il periodo aprile - settembre (con un giorno di festa settimanale) e anche in questo caso non è fornito alloggio.

Campeggio nella zona di Capalbio, invece, ricerca un addetto all’amministrazione back office (non si fornisce alloggio) e addette alle pulizie con contratto part time (da giugno a settembre).

Campeggio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia, inoltre, ricerca da inizio maggio a inizio ottobre un responsabile bar con almeno un anno di esperienza come responsabile o due anni come addetto bar (conoscenza della lingua inglese), uno chef di partita con almeno un anno di esperienza in un ruolo simile e addetto al bar con almeno sei mesi di esperienza. Orario di lavoro su turni (fascia dalle 8 alle 21), un giorno di riposo.

Per candidarsi a queste offerte di lavoro inviare un

curriculum a [email protected] (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare al numero 0564-416375.