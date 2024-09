Campagnatico, è febbre per il Palio. Oggi sfida tra ciuche in via Roma

Il giorno che tutti i campagnatichesi aspettano è arrivato. Si corre oggi, sul tufo di via Roma (tempo permettendo) la 67esima edizione del Palio dei Ciuchi, la più antica e combattuta corsa che si svolge in Maremma. Il palio è la degna conclusione di una settimana di festa dedicata alla Madonna che inaugura il settembre. E parte la caccia dunque al cencio, dipinto da Marco Alessandri, presentato qualche sera fa nel santuario mariano. In gara le ciuche, dunque, pronte per cercare di spodestare quella che sta diventando una specie di dinastia: quella del Centro, la contrada che ha più palii in bacheca e che ha vinto le ultime due edizioni e più tutti in assoluto. La giornata conclusiva inizia presto: alle 10.45 processione e offerta del cero dei bambini delle contrade: alle 15.30 inizio della sfilata storica con gli sbandieratori di Castiglion Fiorentino. Alle 16 nel santuario Mariano benedizione di asine e fantini e alle 18, sul tufo di via Roma, inizierà il Palio, prima con le due batterie e poi con la finalissima. Saranno la Pieve (colori giallorossi, la "nonna" di via Roma, la contrada che non porta il cencio da più tempo nella sua sede), il Centro (colori rossoblù, la contrada che in questi anni ha dimostrato di avere una marcia in più), Santa Maria (biancazzurra, in predicato di tornare a primeggiare come un tempo) e Castello (biancorossi, il rione più piccolo ma che ha costruito pezzo dopo pezzo una capacità di inserirsi tra i più forti) si daranno battaglia per l’ambito cencio. Difficile ipotizzare qualcosa sulle monte che, mai come quest’anno, sono rimaste top secret. Le tradizionali prove, quelle che in via Roma durante tutta la settimana, attiravano decine decine di appassionati, si sono ridotte a due giorni. "Radio-Palio" racconta comunque che quest’anno il Centro non dovrebbe partire con i favori del pronostico: sembra infatti che il Castello e la Santa Maria abbiano allestito una batteria (ciuche-fantini) di tutto rispetto. Senza dimenticare la Pieve che ha attinto a piene mani dal Lazio e che in via Roma ha portato a provare almeno cinque accoppiate diverse. Solo stamani alla punzonatura dunque verranno scoperte le carte. Ci penserà via Roma, prima con la sorte e poi con la capacità. Un binomio che rende il palio dei ciuchi un evento imperdibile.