Camminata tra gli ulivi, proseguono le iniziative di trekking urbano

Ci stiamo avviando verso la fine di ottobre ma prosegue ancora l’organizzazione di eventi trekking urbano 2023. E quale migliore modalità se non quella di farci delle sane e belle passeggiate alla scoperta degli angoli meno noti della città, tra storia, natura e produzioni agroalimentari sostenibili. Così nasce un nutrito programma di iniziative che prevede per domenica, in occasione della VII Giornata Nazionale Camminata tra gli Ulivi, alla quale il Comune di Massa Marittima aderisce per la prima volta, una passeggiata guidata da esperti alla scoperta delle coltivazioni autoctone ancora persistenti in città e delle tecniche di produzione moderne e antiche. Saranno esplorate gli oliveti attorno alle mura medievali e l’Antico Frantoio, recentemente restaurato, per poi finire con una degustazione nel Chiostro di Sant’ Agostino. Sarà allestito anche un laboratorio didattico per bambini, prevista una visita guidata al Museo di San Pietro all’Orto e a seguire una bruschetta nel Chiostro. Ritrovo in Piazza XXIV Maggio alle 10 con evento gratuito, mentre per la visita guidata e laboratorio didattico del pomeriggio è prevista una partecipazione di 8 a persona. Martedì 31 si rinnova l’annuale appuntamento con la manifestazione nazionale del Trekking Urbano, giunto ormai alla XX edizione. Il tema di quest’anno è la sostenibilità e le sue pratiche attraverso i secoli. Grande protagonista sarà, dunque, il nuovo museo Subterraneo che racconta la storia dello sfruttamento minerario dall’età etrusca fino ai tempi moderni, con un focus importante sulla grande stagione delle miniere delle Colline Metallifere, tra XIX e XX secolo. Vedremo anche altro: lo sfruttamento del territorio dalle tracce lasciate dai primi uomini in località Le Tane e il monumento ai martiri di Niccioleta nel Parco di Poggio, fino a riflettere sulla riconversione in chiave turistica e culturale con il nuovo polo museale dedicato alle miniere.