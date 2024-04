Camion si ribalta. Auto fuori strada. Uomo ferito

Traffico bloccato ieri nel pomeriggio nella zona di Semproniano a causa di un incidente avvenuto poco distante dal paese amiatino.

Un camion che trasportava cippato (cioè legno ridotto in scaglie) si è ribaltato su una curva, occupando di fatto entrambe le carreggiate. Non sono stati coinvolti altri veicoli. L’autista ne è uscito illeso e secondo le prime ricostruzioni il mezzo pesante a causa della pioggia ha perso aderenza ed è finito addosso a un casottino in pietra (nella foto) al lato della strada. L’incidente è avvenuto a circa due chilometri da Petricci (frazione del comune di Semproniano) e a quattro da Semproniano. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’intervento dei militari e dei pompieri ha permesso in primo luogo di gestire il traffico e di sgomberare la strada così da poter liberare le carreggiate. Il traffico è tornato ad essere regolare dopo circa un paio di ore dall’episodio. Tanta paura per il conducente ma le sue condizioni di salute non hanno destato preoccupazioni. In questo giorno prefestivo su questa strada viaggiavano anche turisti che si stavano recando a Saturnia, oppure in direzione Amiata.

Un uomo di 50 anni, invece, è rimasto ferito in un incidente accaduto intorno alle 15.30 di ieri sulla strada provinciale dell’Accesa, nel territorio comunale di Massa Marittima. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. Soccorso con "Pegaso", è stato trasferito e ricoverato al Misericordia.

Ferita anche una donna di 60 anni che ieri, sempre sulla strada dell’Accesa, si è ribaltata con l’auto che stava guidando. Per lei, per fortuna, ferite che non destavano particolari preoccupazioni.