Camera di commercio. Analisi sul gradimento

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha avviato l’indagine annuale per rilevare il gradimento dei servizi al pubblico, sia in presenza che online. Possono compilare il questionario le imprese, le associazioni di categoria, i professionisti e tutti coloro che hanno fatto ricorso ai servizi della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno nell’anno 2023. L’indagine è proposta in modalità online con l’intenzione di semplificare al massimo la compilazione da parte dell’utenza: partecipare è infatti molto importante, nell’ottica di un dialogo costruttivo tra cittadini ed Ente pubblico. Compilare il questionario, raggiungibile dalla home page del sito camerale, richiede pochi minuti. È possibile partecipare fino al prossimo 20 novembre.