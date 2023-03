Cambiano gli orari del cimitero: due giorni di apertura aggiuntivi

Da sabato 1 aprile cambiano gli orari del cimitero comunale di Scarlino. Dopo le continue sollecitazioni degli utenti, infatti, l’Amministrazione ha deciso di modificare gli orari. Il calendario è suddiviso in due periodi, dal primo ottobre al 31 maggio e dal primo giugno al 30 settembre. L’orario invernale attualmente in vigore varierà a partire dall’inizio del prossimo mese: il camposanto sarà aperto tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 8 alle 12, e il giovedì, il sabato e la domenica, giorno importante, anche dalle 14 alle 16. Dal primo giugno la mattina sarà aperto dalle 7 alle 11 (eccetto il lunedì) e i pomeriggi di giovedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 16.30. "Con due giorni di apertura aggiuntivi a settimana – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – abbiamo cercato di dare una risposta più appropriata alle esigenze della cittadinanza. C’erano state tante sollecitazioni in tal senso".