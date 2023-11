Calendario solidale: "Aiutiamo la pediatria"

La solidarietà “si fa culla” e in questo spirito altruista la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare è protagonista della generosa donazione di quattro culle co-sleeping, per un valore di quasi 5.000 euro, consegnate al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto. La donazione rientra nel progetto Pediatria che ormai da anni la Pro Loco e gli artisti Armando Orfeo, Carlo Bonazza e Germano Paolini, portano avanti realizzando un calendario con illustrazioni, uniche e dedicate all’iniziativa. I proventi della vendita del calendario sono destinati all’acquisto di dispositivi che possono essere utili a migliorare l’assistenza dei piccoli pazienti dell’area pediatrica del Misericordia. "La donazione di queste culle all’avanguardia è un segno tangibile del nostro impegno – commenta la presidente Pro loco, Loretta Teresini – Abbiamo già iniziato la raccolta fondi per il 2024, siamo oltre i 2mila euro e grazie alle manifestazioni in programma contiamo di raggiungere una cifra superiore agli scorsi anni". "Ringrazio di cuore la Pro Loco di Maria di Grosseto e Principina a Mare per questa nuova donazione pensata per il benessere dei neonati e delle loro mamme – afferma Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia - La Pro Loco è capofila del Progetto Pediatria che coinvolge tanti attori". "Quello del 2024 è il quinto calendario che realizziamo con Carlo Bonazza e Germano Paolini per il progetto Pediatria – dichiara Armando Orfeo – Stiamo già lavorando all’edizione 2025. Colgo l’occasione per ringraziare chi collaborando fattivamente contribuisce alla raccolta dei fondi, in particolare Alessandro Sfondrini, Giorgio Zorcù del Festival di San Rocco di Marina, Don Marco della parrocchia Santissima Addolorata di Grosseto, Elga Ermini, Valentina Medoli, Diego Vicarelli, Azienda La Selva, Bottega dello Sport, Farmacia Zuccheri, edicola Bernazzi Monica, negozio di cornici L’Arte intorno e tanti altri". Il Calendario Pediatria 2024 verrà presentato con due eventi a Grosseto: il 25 novembre alle 18 alla mostra “Fuori stagione” alla Galleria Paride Pascucci, in piazza Valeri 3 e il 29 novembre alle 19, nell’evento “Aperitivo in JAZZ”, con i musicisti Stefano Marini e Michele Lipparini, presso la Libreria Palomar, in piazza Dante. Sarà possibile acquistare il calendario al costo di 10 euro.