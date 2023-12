Calendario e mercatino gastronomico

Domani nel Centro degustazione I Pescatori due importanti eventi. Alle 10 presentazione del calendario 2024 "Le reti dei Pescatori di Orbetello" della fotografa Chiara Serracchiani creato per la raccolta fondi in favore dell’associazione no profit "Laguna Art Factory". Durante la presentazione del Calendario i pescatori spiegheranno la funzione e l’importanza delle varie reti fotografate nel calendario.

A seguire l’apertura del mercatino di Natale "Sapori di Terra e Laguna" organizzato da Laguna Art Factory in collaborazione con i Pescatori, la Condotta Slow Food Costa d’Argento e l’Orto Giusto. Saranno presenti i prodotti di importanti aziende del territorio e l’obiettivo è promuovere la filiera di produzione sostenibile.