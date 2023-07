Caldana Colorata Colorata", la Cena Social per vivere il centro storico"

Saranno tantissime luci colorate e tantissimi colori sparsi sulle tavole imbandite allestite lungo le vie del centro, a due passi dalla Chiesa di San Biagio, a salutare la seconda edizione della "Cena Social". Evento, importante per Caldana, previsto per stasera . E ci sarà la Giunta comunale al completo, guidata dalla sindaca Stefania Ulivieri, che sarà seduta a tavola , con tanti caldanesi insieme a numerosi turisti, per questa festa che vuole "Caldana Colorata Colorata" scendere sotto braccio con la buona cucina. Ma attenzione non si tratta di una cena con menu prestabilito ma una libera cena con ogni commensale che si porta da casa le sue prelibatezze, si prende un posto a tavola seduto accanto magari ad un turista straniero. "Cena Social" per far vivere il centro storico e per dare spazio pure ai ristoratori del posto perché chi preferisce il pranzo preparato dai cuochi del paese può prenotarsi e sarà servito in questa pantagruelica, colorata e felicemente predisposta tavolata . Gli organizzatori raccomandano di prenotarsi. Gli spazi sono tanti ma per ragioni logistiche si chiede collaborazione in questa direzione.

Per informazioni e dettagli telefonare al 3391284612.

Roberto Pieralli