Calcio, riparte il Porto Ercole. Lavori al campo sportivo e assemblea della società

La ripresa dell’attività calcistica a Porto Ercole potrà avvenire dopo la sistemazione dell’impianto sportivo di via dei Molini. I lavori partiranno infatti entro giugno di quest’anno – come annunciato dal delegato allo sport Riccardo Picchianti – con la riqualificazione del campo, delle tribune e degli spogliatoi, oltre alla semina dell’erba naturale. E ci sarà anche una palestrina, a un costo totale di circa 300mila euro. Lavori attesi da moltissimo tempo non solo dagli sportivi, ma anche da tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni, infatti, i giovani calciatori portoercolesi hanno "migrato" verso altre società sportive limitrofe, non potendo calcare il terreno di gioco di Porto Ercole a causa dei grossi problemi all’impianto, alle strutture che hanno bisogno di grossi interventi e all’incuria, rendendo di fatto il tutto inutilizzabile. Di pari passo, in virtù dei lavori che stanno per partire, la società sportiva calcistica di Porto Ercole inizia a riprendere vita. La novità di questi giorni è che è in programma per lunedì 15 aprile alle 18,30 l’assemblea ordinaria per i soci dell’associazione sportiva dilettantistica Porto Ercole, che si terrà nei locali delle ex scuole elementari. All’ordine del giorno soprattutto la nomina delle cariche sociali della nuova società. "Aspettiamo tutti per far ripartire il calcio a Porto Ercole, non possiamo stare più senza e sono benvenuti tutti coloro che avranno voglia di darci una mano", fanno sapere dal gruppo organizzativo. Il calcio manca infatti a Porto Ercole dal lontano 2019 e, dopo oltre cinque anni di attesa, presto ripartirà. Rimarrà comunque da vedere se ci saranno i tempi per far ripartire il tutto già dalla prossima stagione sportiva 2024/25. E sono in tanti a tifare per il ritorno del Porto Ercole. In tempi recenti anche il portiere dei record Vincenzo Sabatini, dopo oltre mille partite giocate, ha detto di voler chiudere la sua carriera nel suo amato paese di origine. "Se la nuova società del Porto Ercole mi chiamerà, vorrei finire la carriera nel mio paese", ha confidato a La Nazione in occasione dell’intervista dopo la sua presenza numero 1006. Un sogno che potrebbe diventare realtà considerando che, a piccoli passi, la società sportiva portoercolese sta per riprendere vita dopo alcuni anni di stop.