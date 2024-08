Cacciatori a caccia di rifiuti: "Nel bosco c’era di tutto"

I cacciatori sono andati a caccia di rifiuti. Come ogni anno La squadrina Piane del Maturo 104 ha organizzato una giornata ecologica dove l’obiettivo è stato raccogliere più rifiuti possibili che sono stati abbandonati nel bosco. I cacciatori dei comuni di Arcidosso e Castel del Piano, armati di guanti e sacchi neri sono saliti sui propri fuoristrada e si sono recati anche nei luoghi più impervi, qui hanno parcheggiato le proprie auto e si sono messi a lavoro. Dal bosco è emerso di tutto: televisioni abbandonate, pneumatici, bottiglie di vetro, di plastica, lattine e sacchi della spazzatura, addirittura seggiolini di automobili. "Come ogni anno abbiamo organizzato la "caccia al rifiuto" - spiegano i cacciatori promotori dell’iniziativa - un’attività che svolgiamo una volta all’anno da qualche anno e ci rendiamo conto, vista la mole di rifiuti che riusciamo a raccogliere che di queste giornate ce n’è veramente tanto bisogno". In montagna purtroppo vengono abbandonati molti rifiuti ingombranti, gli elettrodomestici sono solo un esempio.

A ringraziare i cacciatori anche l’Amministrazione comunale di Arcidosso. "Grazie al circolo cacciatori Aps - La Squadrina Piane del Maturo 104 e a tutti i partecipanti dell’iniziativa. - dicono dall’amministrazione comunale - Adesso i nostri boschi sono ancora più puliti e più belli". Dopo una lunga giornata vissuta a raccogliere rifiuti e a radunarli, i cacciatori si sono radunati per una merenda in compagnia, all’ombra dei secolari castagni del Monte Amiata. "A questo punto - dicono gli organizzatori dell’iniziativa - l’appuntamento è al prossimo e la speranza è di raccogliere meno rifiuti di quanti sono stati raccolti quest’anno e negli anni passati".