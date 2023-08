Addio vecchie cabine telefoniche. Il piano di dismissione

Grosseto, 18 agosto 2023 - Addio alle vecchie cabine, quelle che tante generazioni di bambini hanno utilizzato per chiamare i genitori mentre erano al mare con i nonni, o che tanti adolescenti hanno usato per cercare a casa il fidanzatino. In anticipo rispetto alla tabella di marcia, saranno rimossi gli apparati stradali di telefonia pubblica: Tim dismetterà gli impianti, che siano cabine o cupole, mantenendo però le postazioni presenti all’interno dei luoghi di rilevanza sociale, in particolare negli ospedali e nelle strutture sanitarie, nelle caserme dove non è presente il segnale mobile e nelle case circondariali.

In provincia di Grosseto sono 227 gli impianti dislocati sul territorio, ben 87 nel comune di Grosseto, di cui 1 a Principina, 3 a Braccagni, 7 a Marina e 1 a Roselle. Di questi 58 sono in fase di dismissione (1 a Braccagni, 2 a Marina e quello di Roselle). Stanno per essere rimosse anche 5 cabine nel comune di Castiglione della Pescaia, 3 in quello di Orbetello, 2 in quello di Pitigliano (una è già stato tolta) e di Roccastrada e una in quello di Scansano.

"Negli ultimi anni – spiega Tim –, si è assistito a un loro minore utilizzo, dovuto sostanzialmente alla diffusione sempre più capillare dei cellulari, degli internet point e soprattutto dei phone center per gli stranieri. Alla luce di questi nuovi comportamenti e di utilizzo dei servizi di telefonia nel Paese a maggio 2023 l’Autorità di settore, a conclusione della sua verifica, ha stabilito con la Delibera 98/23/Cons che non è necessario continuare a garantire la disponibilità del servizio nell’ambito degli obblighi del Servizio Universale". A livello nazionale sono attive su strada circa 16mila postazioni di telefonia pubblica, oltre alle postazioni attive in luoghi pubblici e privati a elevata frequentazione. "A seguito della delibera – sottolinea Tim – è in via di definizione lo scenario di evoluzione del parco impianti stradali che vedrà concorrere importanti attività di dismissione con selezionate opportunità di valorizzazione".