"Bus di studenti sovraffollato". At: "Rimediamo"

Un bus talmente sovraffollato che nel gioro di poche fermate lascia solo due scelte: non salirci proprio oppure, se si è saliti, scendere e proseguire in altro modo evitando la calca. E’ questa la situazione segnalata da alcuni studenti per la linea "G81" che passa ogni mattina in via Aurelia Nord, una corsa pensata – appunto – per il trasporto scolastico. La situazione, dicono i ragazzi, va avanti ormai da molti giorni e chiedono interventi.

"At è conaspevole delle criticità registrate in queste prime settimane di scuola sul sovraffollamento della linea G81 – dicono dall’Azeinda –. Per questo motivo da domani (oggi per chi legge, Ndr) sarà utilizzato un autobus più grande e capiente. Autolinee Toscane prevede che questo intervento dovrebbe garantire la risoluzione della criticità ma continuerà a monitorare nei prossimi giorni l’evoluzione".