Bus a valenza sociale. Parte la terza fase

Arriva la terza fase della sperimentazione del servizio di mobilità a valenza sociale e turistica. "Un servizio – si spiega dal Comune – che permetta ai cittadini che vivono nei quartieri periferici e di alcune frazioni di poter raggiungere i punti di interesse a carattere sociale della città, nonché a consentire il collegamento tra vari punti di interesse tra la parte alta e bassa del centro storico, in una visione di mobilità sostenibile tra i parcheggi pubblici periferici e il centro urbano".

"Tali modalità – si spiega ancora – riguardano, in particolare, il numero delle corse e la loro concentrazione in momenti della giornata di maggior interesse per la popolazione e l’allargamento del tracciato di alcune corse per dare risposte alla popolazione che vive in alcune frazioni del territorio comunale".

Si andrà avanti, in forma sperimentale fino al 10 giugno ed il servizio è completamente a carico del Comune.

Roberto Pieralli