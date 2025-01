Buoncristiani: "Nessuna interruzione sulle prestazioni"

FOLLONICA

"Continua il servizio offerto dai medici professionisti follonichesi al presidio socio sanitario del Golfo". Lo dice il sindaco Matteo Buoncristiani. "Siamo riusciti a trovare la quadra: da domani grazie ai medici di famiglia follonichesi, continuerà ad essere garantito il servizio di assistenza anche ai pazienti rimasti senza dottore (a causa dei due pensionamenti programmati), sempre al presidio socio sanitario, come accade ormai da mesi". Poi chiude: "Nel corso di una riunione tra vertici dell’Asl e medici di famiglia siamo riusciti a fare in modo che il servizio sia per adesso portato avanti, dal momento che a febbraio e a marzo saranno operativi nuovi professionisti, come garantito dalla Asl. Ringrazio nuovamente i medici di famiglia per la grande disponibilità e l’azienda sanitaria che ha accolto i miei appelli: non ci saranno interruzioni delle prestazioni".