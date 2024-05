Bottiglie di vetro contro un’auto e vasi rovesciati

Di nuovo una notte agitata nel centro storico di Grosseto dove due uomini hanno creato momenti di tensione. Due episodi a distanza ravvicinata, ma non collegati fra loro.

Il primo ha visto protagonista un uomo che ha iniziato a tirare bottiglie di vetro contro un’auto che stava parcheggiando. I due ragazzi all’interno del veicolo hanno chiamato la Polizia, ma l’uomo nel frattempo si era dileguato. L’arrivo della "Volante", in ogni caso, è stato utile per bloccare le gesta di un altro soggetto che nelle vie limitrofe al parcheggio aveva iniziato a prendersela con gli arredi urbani, rovesciando i vasi da fiori. L’uomo è stato fatto salire sull’auto e portato poi in Questura per essere identificato.