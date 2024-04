Bonus idrico integrativo. Via al bando

Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per l’anno 2024, e c’è tempo fino al 27 maggio per presentare la domanda. Il bonus idrico integrativo è un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli" che versano in condizioni socio-economiche disagiate, aggiuntivo al bonus idrico nazionale. "La richiesta di agevolazione – spiega l’assessore al sociale Chiara Piccini – può essere presentata sia per utenze singole (utenti diretti) che per utenze condominiali (utenti indiretti), da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare purché presente nell’attestazione Isee e residente all’indirizzo di fornitura del contratto. Il nucleo Isee ha diritto al Bonus Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura".

Per fare domanda è necessario avere un Isee in corso di validità non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro in caso di nuclei familiari con più di 3 figli a carico. Ed ancora, presenza di un soggetto con handicap o invalidità accertata. Infine la presenza di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua. I requisiti per ottenere le agevolazioni sono la residenza anagrafica nel Comune di Orbetello, in caso di utente diretto, coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo Isee. La domanda di partecipazione al bando, deve essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune, disponibile all’ufficio rapporti con gli utenti, ubicato nella sede comunale di piazza del Plebiscito, o potrà essere scaricata dal sito internet all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it

Michele Casalini