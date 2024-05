Bonifica di un ordigno bellico a Montorsaio

È stato trovato nei giorni scorsi, in un terreno di proprietà dell’Anas, a Montorsaio (nel comune di Campagnatico), un ordigno bellico posizionato in prossimità della Statale 223. I militari dell’Arma hanno provveduto a delimitare l’area circostante l’ordigno e ad attivare le procedure per la bonifica in sicurezza. E ieri, su richiesta della Prefettura, sono arrivati i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, specializzati nella bonifica di ordigni esplosivi, e hanno confermato la presenza di una bomba da mortaio da 8 centimetri ad alto esplosivo di nazionalità tedesca. L’ordigno è stato rimosso in sicurezza e trasportato alla cava Poggio Petriccio, dov’è stato definitivamente distrutto. Le operazioni si sono svolte alla presenza del personale sanitario della Croce Rossa militare e della stazione Carabinieri di Campagnatico.