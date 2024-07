Bonifica dell’ex Sitoco. Trenta milioni da sbloccare

Decreto Infrastrutture, Marco Simiani invoca 30 milioni di euro per la bonifica dell’area ex Sitoco di Orbetello. Il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani, presentando un emendamento al Decreto Infrastrutture attualmente in discussione a Montecitorio, specifica che serviranno "subito 30 milioni di euro per bonificare l’area ex Sitoco nel comune di Orbetello, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente sito di interesse nazionale. Si tratta di un intervento atteso da anni che non può essere rimandato ulteriormente, viste anche le numerose criticità della Laguna di Orbetello. Una zona di rilevante valore ambientale, oltre a rappresentare un volano irrinunciabile per l’economia e l’occupazione territoriale. Al suo interno sono presenti i ruderi della di una fabbrica di concimi chimici (ex Sitoco) costruita nel 1908 e chiusa definitivamente nel 1991. I lavori previsti da un accordo di programma stipulato tra Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana ed enti locali sono stati rallentati dalla complessità dell’intervento e dalla presenza di un soggetto privato territorialmente competente. Il Decreto Infrastrutture, che già contiene altre bonifiche, è lo strumento per velocizzare l’iter. Faccio appello al sindaco di Orbetello Andrea Casamenti affinché solleciti i parlamentari di destra ad approvare l’emendamento".