Blackout in hotel. Saltano cenone e brindisi

Una notte di San Silvestro tutt’altro che piacevole per gli ospiti e anche per il personale dell’hotel "Airone" che dalle 23.30 di martedì fino all’una di ieri sono rimasti al buio a causa di un black out che ha interessato la zona di via Senese. Un guasto di non poco conto, considerato che una volta riattivata la corrente lo stesso problema si è riproposto poco dopo le 6. Cena e brindisi al nuovo anno andati in fumo, disagi anche per rientrare nelle camere (ascensori bloccati, chip card inutilizzabili per aprire le porte), impianti elettrici in tilt e rabbia da parte della proprietà dell’hotel che ha annunciato l’intenzione di chiedere i danni al gestore della rete, anche perché i black out sarebbero stati numerosi negli ultimi tempi.