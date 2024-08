Blackout all’Argentario anche a Ferragosto. Troppo alta la richiesta per le rete elettrica

Argentario (Grosseto), 15 agosto 2024 – Prosegue anche a Ferragosto la severa emergenza elettrica con ripetuti blackout che si stanno verificando sulla rete Enel a Monte Argentario, soprattutto nel capoluogo Porto Santo Stefano. La causa, guasti e disservizi dovuti a un prelievo di corrente superiore alle capacità di distribuzione della rete attuale, che ha registrato picchi di richieste di luce negli ultimi due giorni. Notevoli i disagi alla popolazione, il cui numero nel periodo agostano aumenta notevolmente di migliaia e migliaia di persone rispetto ai residenti abituali. Disagi soprattutto nel giorno del Palio Marinaro, molto atteso.

E-Distribuzione, secondo quanto si apprende, ha schierato già da ieri una task force che opera sul posto con gruppi elettrogeni di emergenza e, soprattutto, con grandi 'power station' mobili, trasportate su Tir. Due sono già operative, altre due sono in arrivo oggi. Il problema, sempre secondo quanto emerge, è infrastrutturale e noto da molti anni. Il troppo carico ha provocato i black out e i salti di linea e ieri come conseguenza c'è stato un danneggiamento irreversibile a un cavo della distribuzione a Porto Ercole; è stato necessario installare un cavo di emergenza al posto di quello avariato.

Enel ha progetti per il potenziamento della rete nella zona ma da anni aspetta i permessi per intervenire dal Comune. L'interlocuzione, secondo quanto appreso, era stata difficile negli anni scorsi ma sarebbe ripartita solo in questi ultimi tempi. Per aumentare la capacità di distribuzione locale della rete Enel servono lavori per nuove cabine elettriche e per l'ammodernamento delle linee dorsali, ma l'iter per il rilascio delle autorizzazioni sarebbe in una fase considerata parecchio iniziale.