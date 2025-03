Bioeconomia. I materiali naturali

E’ in programma mercoledì, nella Sala del Popolo, l’ultimo appuntamento dei sei seminari sulla bioeconomia, l’economia circolare e le energie rinnovabili. L’appuntamento è alle 15.30 e si intitola "Dalla paglia alla lana, dal legno ai cardi: la materia organica in edilizia e nel packaging. Un evento imperdibile per approfondire l’uso innovativo di materiali naturali nel settore delle costruzioni e del packaging, con esperti del settore: Lara Sani, Architetto esperto in BioArchitettura e Giovanni Alessandri, dottore Forestale. Il seminario gratuito e aperto a tutti! Il ciclo di seminari è finanziato dal PSR 2014-2020 Regione Toscana nell’ambito del Bando attuativo della Sottomisura 1.2 – Annualità 2022.