Biodistretto. Colline della Pia. Si parte

Oggi è il giorno del riconoscimento ufficiale del Distretto biologico delle Colline della Pia: La presentazione avverà oggi alle 15 al Centro Congressi negli ex Bagnetti di Bagno di Gavorrano, per un evento che coinvolge più comuni dell’Alta Maremma. In realtà il riconoscimento è stato ottenuto lo scorso 8 febbraio, e il conferimento odierno vedrà protagonisti oltre agli imprenditori agricoli che hanno aderito al Biodistretto anche figure istituzionali e rappresentanti del territorio. Su tutti l’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione, Leonardo Marras (nella foto) insieme a Stefania Saccardi vicepresidente e assessora all’Agricoltura regionale. Oltre ai rappresentanti della Regione Toscana saranno presenti Stefania Ulivieri, sindaca del Comune di Gavorrano, Irene Marconi sindaca del Comune di Massa Marittima insieme a Francesco Limatola primo cittadino di Roccastrada, Prenderà parte a questo significativo pomeriggio pure Andrea Brogioni presidente del Far Maremma. Questa iniziativa rappresenta una importante occasione di confronto e di sinergia tra attori pubblici e privati in merito alle sfide ed alle opportunità che il Biodistretto, come soggetto aggregatore e di eccellenze operanti nel settore ricettivo ed agroalimentare, saprà cogliere da ora in avanti a supporto dell’agricoltura biologica e del turismo sostenibile.

R.P.