Binelli ospite del Panathlon Club

Doppio appuntamento oggi con il Panathlon club Grosseto che ospita Massimo Binelli (nella foto), mental coach e formatore.

Alle 17.30, nell’hotel Granduca, Binelli sarà relatore al convegno "Mentalità vincente", al quale parteciperanno anche la delegata provinciale Coni, Elisabetta Teodosio, e il presidente provinciale dell’Assocalciatori di Grosseto, Pietro Magro. Alle 19.30 si terrà invece la cena conviviale dove Massimo Binelli sarà ospite del Panathlon.

Binelli, subito dopo la laurea, ha iniziato a svolgere l’attività di consulente di direzione e organizzazione aziendale. Per molti anni è stato un libero professionista, poi ha affiancato alla professione diverse attività imprenditoriali e, infine, ha fatto una sintesi di tutte le esperienze ed è diventato un Business Coach, ossia un allenatore della mente per imprenditori, manager e liberi professionisti.

"Come dico anche nella mia biografia sportiva – spiega Binelli –, la certificazione, ossia il riconoscimento internazionale della qualifica di Certified Mental Coach, è sì importante per dare fiducia a chi intende affidarsi a un mental coach, ma questa è solo l’ultima tessera di un puzzle da migliaia di pezzi che si compone anno dopo anno, e da sola non è sufficiente".