Bike sharing, due postazioni con l’App sono a disposizione in città

A Follonica sono disponibili due stazioni di bike sharing, una posizionata al parco Centrale e una in piazza a Mare, che contribuiscono a rendere più sostenibile la mobilità all’interno del Comune. Si tratta del servizio di biciclette condivise della città di Follonica, semplice e comodo: basta prendere una bicicletta in una stazione, pedalare per il tempo necessario, e riconsegnarla nella stessa stazione o in un’altra.

Come funziona? Basta registrarsi sull’app "Weelo" e acquistare una delle formule a disposizione. "Dopo il periodo invernale, le biciclette sono tornate nelle Bike Station e il servizio viene sfruttato. In questo modo il Comune di Follonica ha recepito le linee di indirizzo europee, nazionali e regionali in tema di sviluppo sostenibile aderendo volontariamente a regolamenti specifici di gestione ambientale – afferma l’assessora Mirjam Giorgieri –. L’obiettivo è introdurre sempre più una nuova cultura dello spostamento".