Biglietto 7 euro: con il tagliando una miriade di convenzioni

FOLLONICAIl biglietto per assistere alle singole sfilate per le domeniche 2, 9 e 16 febbraio (inizio sfilata alle 14,30) e per sabato 22 febbraio (inizio sfilata ore 16,45 con premiazione e spettacolo di fuochi artificiali) avrà un costo di 7 euro, invariato rispetto agli anni scorsi, decisione questa presa proprio dall’associazione Carnevale.

La novità di quest’anno è che il ticket darà accesso a numerose agevolazioni e convenzioni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.carnevaledifollonica.it nel quale sarà anche possibile effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso on line al prezzo di 8 euro (7 euro più 1 euro di prevendita). Chi acquisterà il biglietto on line, in prevendita, avrà l’ingresso prioritario al circuito.

Per le persone con disabilità sarà a disposizione una zona riservata, in via Albereta di fronte alla pizzeria Ballerini, per consentire loro di partecipare alle sfilate senza essere in mezzo alla folla. Per informazioni, [email protected].