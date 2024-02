Big Mat Bsc, si profila un grande diamante: preso l’azzurro Mattia Mercuri

Il Big Mat Bsc Grosseto alza il tiro e il livello. La campagna acquisti biancorossa, dopo l’ufficializzazione di Sellaroli e Pecci e le conferme di tanti pezzi pregiati grossetani, viene impreziosita dall’approdo in Maremma di Mattia Mercuri, interbase ex Nettuno e Atlanta Braves e colonna portante della nazionale italiana. "Stiamo lavorando con grande entusiasmo e accortezza – dice Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc –. Vogliamo costruire un roster fatto non solo di giocatori giovani e di grandi potenzialità, ma anche di individualità di esperienza e capaci fin da subito di garantire ottime performance. Avere in squadra un ragazzo come Mercuri, quindi, è un passo in avanti notevole sia sul piano del gioco che su quello della personalità".

Mattia Mercuri vanta importanti trascorsi nelle giovanili azzurre: ha partecipato ai campionati europei per la categoria "Cadetti" nel 2008 e nel 2009 e per la categoria "Juniores" nel 2009 e nel 2011; nel 2010 ha disputato i mondiali in Canada e nel 2012 in Corea; nel 2014, invece, ha indossato la maglia della nazionale under 21 ai mondiali in Taiwan. L’esordio con la nazionale maggiore è avvenuto nel 2012 in occasione dello All Star Game di Grosseto e nell’ultima stagione ha disputato con l’Italia lo Spring training di Messina, l’Haarlem week e lo stage di ottobre in Arizona. Ottime notizie, infine, dal monte di lancio biancorosso: dopo le conferme di Sireus, Artitzu e Mega e l’ufficializzazione dell’ex Nettuno Pecci, il Big Mat potrà vantare la permanenza di Eddy Garcia Del Toro, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione.