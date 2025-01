Biblioteca, nuovi orari. Aumentano le aperture

Da oggi al 30 aprile la biblioteca comunale amplia l’orario di apertura, aumentando di tre ore settimanali. Oltre al consueto orario di apertura mattutino, la biblioteca, che si trova in corso Garibaldi accoglierà i cittadini anche nel pomeriggio. Un prolungamento orario, che porta complessivamente a 21 ore di apertura al pubblico e che va nell’ottica di incrementare la possibilità dei cittadini di fruire dei servizi della biblioteca che fa parte anche della Rete Grobac. Da questa settimana, quindi, e fino a fine aprile, la biblioteca sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e poi anche martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18. Iscrivendosi alla biblioteca e quindi alla Rete Grobac è possibile attivare prestiti di materiali come libri, dvd e altri documenti, anche provenienti da altre strutture del territorio, avere accesso alla media library online, un ricchissimo patrimonio gratuito di pubblicazioni, ebook, riviste, film, restituire prestiti attivati in altri luoghi della Rete Grobac.