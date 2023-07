Biblioteca Chelliana di Grosseto, trasloco e servizi di prestito interbibliotecario

Da ieri la Biblioteca Chelliana osserverà un periodo di chiusura per il trasloco ai piani superiori di Palazzo Mensini. L’impegno preso con i cittadini è quello di arrecare, con questa chiusura, il minor disagio possibile poiché sarà tutto finalizzato ad avere un luogo più spazioso e accogliente per tutti. Nel frattempo, grazie alla collaborazione con le strutture culturali cittadine e la rete provinciale delle biblioteche, si è provveduto ad organizzare i servizi: la restituzione dei materiali librari e documentari in prestito a Bibliocoop al Maremà lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, e venerdì 10-13 e 16-19, poi all’Isgrec alla Cittadella dello studente, da lunedì a venerdì 9-13 e 15-18 e poi tutte le biblioteche della Rete Biblioteche di Maremma che aderiscono al servizio di prestito interbibliotecario all’interno della Rete. Per i rinnovi e per qualsiasi altra informazione inviare un’e-mail agli indirizzi [email protected], [email protected] o telefonare al numero dell’Isgrec 0564 415219. Il Polo Universitario grossetano metterà inoltre temporaneamente a disposizione degli studenti le proprie sale di lettura in via Ginori 43. Per quanto riguarda gli orari la biblioteca universitaria sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 19.30 fino al 21 luglio. Rimarrà aperta dalle ore 8.30 alle 15.30 dal 24 luglio all’8 settembre, ad esclusione del mese di agosto durante il quale la biblioteca chiuderà alle ore 14. Mentre la sede della Fondazione (per l’accesso alle zone studio) è aperta dalle 8 alle 19.30. Durante il mese di agosto l’apertura sarà dalle ore 8 alle 14 e la chiusura dal 10 al 20 agosto.