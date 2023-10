"Bianchini: "Troppo caro il servizio idrico ad Arcidosso. Vogliamo spiegazioni"

"Quanta acqua è andata dispersa nel triennio 2021-2023 a causa delle falle nelle condotte idriche e a quanto ammontano le somme relative allo stesso periodo non riscosse per il mancato pagamento delle bollette da parte degli utenti?".

Sono due delle sette domande che Marcello Bianchini (nella foto), candidato sindaco della lista civica "Comune unico Arcidosso - Castel del Piano" ha posto al primo cittadino Jacopo Marini dopo aver raccolto "da più persone rimostranze sul costo eccessivo del servizio idrico".

Le lamentele, secondo Bianchini, riguardavano soprattutto il mancato introito nel bilancio di Acquedotto del Fiora dovuto a dispersione dei condotti della rete e ad una efficienza nel recupero dei crediti verso gli utenti morosi ritenuta non brillante".

"Il Comune di Arcidosso, in qualità di membro della società che ha affidato ad Acquedotto del Fiora il compito di gestire la rete – dice Bianchini – ha il dovere di fornire ai cittadini scrupolose informazioni su alcuni punti". Oltre alle due domande già segnalate, Bianchini vuol sapere " quali sono state, se vi sono state, le iniziative concretamente intraprese dal gestore nei confronti dei soggetti morosi per il recupero degli importi, a quanto ammontano i crediti ritenuti inesigibili, in quale misura i mancati introiti dovuti alle rotture del condotto incidono sul costo dell’acqua, in quale misura i mancati introiti dovuti alla morosità degli utenti incidono sul costo dell’acqua e se, a riscontro dei dati emersi, è adeguata o giustificata l’entità degli aumenti del costo della fornitura".

Bianchini dice al sindaco che la sua risposta (che vorrebbe avere entro giovedì 12) sarà poi "oggetto di bibattito nell’iniziativa pubblica che la lista ha programmato a Stribugliano nella sede dell’associazione La Faggia alle 20.30 di venerdì 13".