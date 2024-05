"Bianca Berlinguer non accetti quell’invito"

Alcuni giorni fa il deputato di FdI, Fabrizio Rossi, invitò Bianca Belinguer e Ignazio La Russa a venire a Grosseto in occasione dell’intitolazione delle vie a Enrico Berlinguer e Almirante. Ora il deputato Pd, Marco Simiani, invita Bianca Berlinguer a rifiutare l’invito. "La pacificazione nazionale è un valore – dice Simiani – ma per realizzarla concretamente deve partire da un presupposto irrinunciabile: fascismo e liberazione sono antitetici. Perciò ho ritenuto da sempre bagliato il progetto della Giunta di dedicare vie contigue a Berlinguer e Almirante e provocatorio invitare Bianca Berlinguer con La Russa all’inaugurazione. Ecco perché inoltrerò una lettera alla giornalista Bianca Berlinguer per chiedere di non accettare l’invito".