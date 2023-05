Benzoni vince il concorso "Bianciardi"

È Claudio Benzoni il vincitore del concorso per l’ideazione di un’opera d’arte su Luciano Bianciardi da collocare nel giardino della biblioteca Chelliana di Grosseto, di cui lo scrittore de "La vita agra" è stato direttore dal 1951 al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bianciardi, la Fondazione Luciano Bianciardi, in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, aveva bandito infatti un concorso per l’ideazione di un’opera d’arte da collocare nel giardino della Chelliana e avente come tema lo scrittore grossetano nelle sue vesti di intellettuale, narratore, giornalista e traduttore. Come detto a vincere il concorso è stata la scultura "Grande libro" dell’artista varesino Claudio Benzoni. "Sono molto contento di aver vinto perché quest’opera è in sintonia col mio percorso artistico. Per ricordare Bianciardi ho pensato alla realizzazione di un ‘Grande libro’ in acciaio-Corten che mostrasse sulla sua superficie esterna i titoli e le date delle sue opere più note; una narrazione che potessescorrere fluida come magma incandescente che si raffredda nelle forme e nei contorni delle parole. È come se le parole fuse si fissassero nella scultura in maniera indelebile per il futuro e allo stesso tempo con un rimando alla memoria di Bianciardi".