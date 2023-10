Benessere mentale. Tre giorni insieme a "Silent Emotion"

Ci sarà anche la Maremma alla settima edizione dell’unico Mindful Triathlon al mondo. Le cuffie della "Silent Emotion", l’azienda che si occupa di eventi a zero impatto sonoro, saranno protagoniste a Milano e a Roma nel corso delle giornate dedicate al benessere mentale e fisico. L’edizione 2023 prevede due giornate, domani e domenica, a Milano e una, sabato 30, a Roma. Sessioni di corsa, yoga e meditazione guidata per tutti gli appassionati di queste discipline. Un settore perfetto per l’azienda creata dal mancianese Filippo Rossi.