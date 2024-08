Bellissimo. Palietto. Vince il Valle

Il Valle si aggiudica il Palietto al termine di una bellissima gara in onore del Santo Patrono. La kermesse dedicata agli under 23 si apre con la sfilata dei rioni, seguita dall’estrazione dei guzzi: al primo gavitello viene estratto il rione Croce, al secondo la Pilarella, al terzo la Fortezza e al quarto il Valle. Buona partenza per la Pilarella, che alla prima virata è prima seguita da Valle, Croce e Fortezza. Stesse posizioni anche alla seconda virata, ma il Valle alla terza vasca passa in testa e supera la Pilarella. Alla quarta virata Valle primo con qualche metro di vantaggio, mentre Fortezza, Croce e Pilarella lottano per la seconda posizione. Quinta vasca che vede ancora il Valle in testa, seguito da Fortezza, Croce e Pilarella. Alla fine è proprio il Valle a tagliare il traguardo in testa con il tempo di 15’27’’, seguito a 10 secondi dalla Fortezza e poi a ruota dalla Croce e dalla Pilarella. Bellissima anche la cornice di pubblico che ha seguito la manifestazione, presentata da Paolo Mastracca e vera anteprima del Palio di Ferragosto. Il Valle ha gareggiato con il timoniere Riccardo Loffredo, il primo reme Alessandro Bucci, il secondo Andrea Benedetti, il terzo Federico Rosi e il quarto Manuel Capitani. Per il rione Fortezza hanno partecipato Davide Giovani, Riccardo Schiano, Francesco Schiano, Mirko Rosi e Gianfelice Alessio. La Croce con Giacomo Sclano, Leonardo Feroci, Timothy Rosi, Edoardo Bondi e Andrea Feroci. La Pilarella con Andrea Moretti, Filippo Fanciulli, Nicola Ambrogetti, Michele Maglione e Jacopo Moriani.

"La vittoria del Palietto ci mancava dal 2017 – il commento del capitano Luca Landini – complimenti a tutti i ragazzi, che sono il futuro del nostro Palio. Al popolo del Valle dico che speriamo sia l’inizio di una bella doppietta".

Andrea Capitani