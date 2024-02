"Bellezza a casaccio" nella Guzman La mostra "Bellezza a casaccio -arti diffuse in mostra" a Orbetello, promossa da "Le Lase di Maremma", riunisce artisti figurativi, scrittori e cantautori. In programma eventi gratuiti fino al 10 marzo, con concerti e interventi di rilievo come quello di Luigi Cirianni sui social media per la promozione artistica.