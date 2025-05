Bbc Grosseto cede a San Marino: sconfitta 11-2 allo stadio Jannella

BASEBALL

Il Bbc Grosseto impatta la serie contro San Marino che si è disputata allo stadio Jannella. Dopo il bel successo del venerdì sera, la squadra di Carlo Del Santo torna a spegnersi come gran parte del campionato e lascia campo libero ai rossoblù che si Impongono con il risultato di 11-2. La formazione ospite ha subito il vantaggio dei padroni di casa nel 1° inning, per poi prendere in mano il match nella parte centrale, costringendo il partente maremmano Giulianelli a scendere dal monte con sole 4 riprese lanciate, sul punteggio di 7-1. Giulianelli, dopo un’ottima partenza in questo campionato, sembra accusare un po’ di stanchezza. Sicuramente l’assenza di Nicola Garbella, negli Stati Uniti per un problema familiare, non aiuta sicuramente il monte di lancio "italiano" che è adesso in emergenza anche perchè Soto non fa più parte del roster dei biancorossi. Dopo l’1-1 firmato da un solo homer di Celli nel 2° inning infatti, la squadra di Bindi continua a farsi sentire nel box, mettendo a segno 3 punti nel 3° e nel 4°, con l’ex lanciatore del Bsc Grosseto, Angelo Palumbo (vincente) in grande controllo dei battitori avversari, così come il rilievo Civit, che concede un punto nel 7°. L’attacco successivo della squadra di Bindi mette di fatto la parola fine al match grazie a un singolo di Helder e al fuoricampo da 2 punti di Angulo (serata incontenibile nel box con 4 su 5 e 6 punti battuti a casa). Alla fine è Vaglio che chiude la sfida sul monte di lancio per i maremmani.