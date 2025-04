Baseball: la stracittadina tra Bbc e Bsc Grosseto riaccende la stagione

BASEBALLIl batti e corri riparte. E lo fa stasera allo Jannella (playball fissato alle 20) con la stracittadina: il Bbc Grosseto affronterà infatti il Bsc Grosseto. E la curiosità cresce anche perchè entrambe le squadre hanno cambiato la guida tecnica. Il Bbc Grosseto si è affidato a Del Santo mentre il Bsc ha deciso di affidare il team ad Enrico Vecchi. Stasera dunque largo ai pitcher stranieri: il Bbc metterà in pedana il nuovo acquisto Pineyro, pitcher dal pedigree di tutto rispetto (ha un trascorso in Triplo AAA) e dunque parte coi favori del pronostico. Nel bullpen pronti ci saranno Penalver e Gomez. Il resto della formazione vedrà protagonisti Exposito dietro il piatto di casa base, gli interni saranno Martini in prima, Vaglio in seconda, Green in terza e Herrera interbase. La linea degli esterni sarà composta da Cinelli a sinistra, Tomsjansen al centro e Chelli a destra. Deotto sarà il battitore designato. Domani invece (gara due si disputerà allo Scarpelli alle 12) in pedana saliranno gli stranierio. Il Bbc potrà usufruire di Giulianelli (partente), Soto, Robles e Garbella. Quest’ultimo si è unito al gruppo proprio in questi giorni. Il Bsc del manager Enrico Vecchi dovrebbe schierare nella prima gara Brailin Rodriguez, il nuovo arrivato alla corte biancorossa. Insieme a lui ci sarà J’rudienanon, il pitcher di Curacao che ha dimostrato di poter essere utile alla causa durante la preseason. Difficile invece vedere sul monte Martinus che ha un risentimento muscolare. Nella gara di domani la scelta del partente sarà valutata all’ultimo minuto. A disposizione ci sono Sireus, Artitzu, Di Pietro e Giacalone. Sul diamante dovrebbero esserci: Lopez dietro il piatto di casa base, Luciani in prima, Sellaroli in seconda, Antonia in terza e Aloma come interbase; la linea degli esterni sarà composta da Ambrosino, McIlwain e J’Rudienanon, mentre Funzione potrebbe agire come battitore designato.