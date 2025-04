Baseball: Bbc Grosseto vs Bsc Grosseto, sfida al via allo stadio Scarpelli

BASEBALL

Domenica di baseball. Oggi alle 13, allo stadio Scarpelli, si disputerà il secondo incontro della prima giornata di campionato tra il Bbc Grosseto e il Bsc Grosseto. Nella "casa" dei ragazzi di Enrico Vecchi, a sfidarsi sulla collinetta, saranno i lanciatori di scuola italiana. E nel Bsc Grosseto la scelta del partente sarà valutata all’ultimo minuto. A disposizione ci sono Sireus, Artitzu, Di Pietro e Giacalone. Bisognerà valutare quale lanciatore non è stato usato nel match che si è disputato ieri sera allo Jannella. Sul diamante dovrebbero schierarsi Lopez dietro il piatto di casa base, Luciani in prima, Sellaroli in seconda, Antonia in terza e Aloma come interbase. La linea degli esterni sarà composta da Ambrosino, McIlwain e J’Rudienanon, mentre Funzione potrebbe agire come battitore designato. "Siamo pronti – commenta il presidente Antonio Pugliese – a vivere la nuova stagione sportiva. Abbiamo costruito un roster di alto livello, composto da tanti giocatori di qualità e di esperienza. Ovviamente sappiamo che non sarà possibile vincere tutte le partite ma l’intento con il quale la squadra scenderà in campo sarà sempre quello di provarci, inning dopo inning". Il Bbc Grosseto invece ha solo l’imbarazzo della scelta: con l’arrivo di Nicola Garbella dagli Stati Uniti,. il manager Del Santo può schierare la miglior formazione possibile. Il partente sarà ancora una volta Ettore Giulianelli, il possente pitcher destro che ha ben impressionato nelle ultime uscite. Pronti comunque ci sono Garbella e Robles. Per problemi di tesseramento non sarà della partita Erik Soto. Il resto della formazione pare scontato: Exposito a difesa del piatto, Martini in prima, Vaglio in seconda, Green in terza e Herrera interbase. All’esterno giostreranno Tomsjansen (al centro), Deotto (a destra) e Chelli (a sinistra). Il battitore designato sarà Cinelli.