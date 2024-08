Barca finisce sugli scogli. Due turisti salvati

Una barca da diporto si incaglia nei pressi di Cala Purgatorio, salvi i due passeggeri. Tanta paura e per fortuna nessuna conseguenza fisica per due turisti che, durante la mattinata di ieri, si sono trovati in difficoltà nelle acque dell’Argentario, in un punto del promontorio tra i più belli. Il tratto di mare è quello della baia che contiene due caratteristiche cale, quella delle Cannelle e quella del Purgatorio. Il mezzo, un’imbarcazione a vela di piccole dimensioni di circa 11 metri, si è incagliato sugli scogli a due passi da cala del Purgatorio. Le cause sono in corso di accertamento e saranno stabilite durante l’inchiesta della Guardia costiera. Tra le ipotesi più probabili quella che siano stati sorpresi da qualche onda o comunque da condizioni marine non favorevoli, oppure un errore umano. I due turisti, un uomo e una donna italiani di circa 50 anni, si sono poi gettati in mare e sono stati tratti in salvo sulle due motovedette dagli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, coordinati dal Circomare di Livorno. I soccorsi sono stati subito allertati intorno alle 11 dagli altri diportisti che stavano passando in quel tratto di mare, quando si sono accorti che i due turisti erano in difficoltà e non riuscivano più a governare il proprio natante. Dopo il soccorso compiuto dagli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano è stata confermata la notizia che nessuno dei due malcapitati è rimasto ferito, anche se è stata comunque richiesta un’ambulanza del 118 per accertamenti e per precauzione, dato che sono apparsi anche piuttosto provati. Sul posto sono intervenute due vedette della Guardia costiera, che dopo il recupero hanno appunto trasportato i due turisti al porto del capoluogo argentarino.

Andrea Capitani