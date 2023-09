Bando della Provincia. Ex Provveditorato in vendita

Il palazzo dell’ex Provveditorato agli Studi di via Damiano Chiesa è in vendita. La Provincia, infatti, ha pubblicato un avviso pubblico per la vendita di immobili e il prossimo 31 ottobre (alle 10) negli uffici in piazza Martiri d’Istia si svolgerà un’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.

Nel 2019 la Provincia aveva sgomberato l’immobile perché gli uffici scolastici si erano trasferiti in via Latina. Il regolamento urbanistico del Comune di Grosseto prevede per l’immobile la presentazione di un progetto di recupero generale con possibilità di effettuare un cambio di destinazione d’uso attraverso anche la demolizione dell’esistente. L’immobile è formato da un fabbricato ad uso uffici e da un garage. E’ costituito da cinque piani e da un piano copertura in parte utilizzato a ripostigli ed in parte a terrazza, è di pertinenza del fabbricato una corte esclusiva sulla quale si trova una centrale termica.

L’immobile è inserito nel tessuto urbano in zona semicentrale descritta e fu costruito nel 1955 e destinato ad uffici dell’ex Provveditorato agli Studi di Grosseto. Lo stato di conservazione delle finiture esterne nel loro complesso viene definito "scadente" per i balconi e "mediocre" per le facciate.

L’immobile è libero, ed in riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, la destinazione d’uso attuale è ad uffici pubblici, nella quale sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione, con finalità residenziale, residenziale con finalità sociali, commercio di vicinato e direzionale.

Il prezzo a base d’asta è fissato in un milione e 494mila euro, al netto degli oneri fiscali previsti per legge. Il termine ultimo per presentare l’offerta è il prossimo 27 ottobre.