Mare sempre più blu. La bandiera della Fee su tutta la Maremma

Grosseto, 13 maggio 2023 – La Bandiera Blu e la Maremma vanno di pari passo. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente premia la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, lo svolgimento della raccolta differenziata, l’arredo urbano, le iniziative legate all’educazione ambientale e le attività di pesca professionale. Per la prima volta nella storia il premio va anche a Orbetello e la sua riviera, unica new entry in Toscana. "Grande soddisfazione per la nostra Amministrazione – ha detto il sindaco Andrea Casamenti –, per la nostra comunità e per i nostri operatori del settore del turismo".

Riconoscimento andato anche a Grosseto: servizi nelle spiagge, piano di salvamento, pulizie, assistenza continua ai turisti. Ingredienti che si sono rivelati fondamentali. "Siano riusciti a raccogliere questo importante successo grazie all’impegno di tutti - commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Un successo frutto del lavoro dell’intera Giunta".

Anche sul pennone del Golfo a Follonica sventola la Bandiera Blu della Fee. La città riceve questo riconoscimento da 24 anni consecutivi. "Anche quest’anno il nostro territorio si può fregiare di un riconoscimento importante, che viene confermato ormai da moltissimi anni" ha detto il sindaco Andrea Benini.

Bandiera blu anche a Castiglione della Pescaia. "La Bandiera Blu da ventiquattro anni sventola consecutivamente sui pennoni di questo paese - dice il sindaco Elena Nappi - e siamo arrivati a ventisei nomination vincenti dal 1987, anno in cui è stata creata dalla Fee che ha manifestato apprezzamenti per il raggiungimento di questi obbiettivi, un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione portata avanti da tutti i settori".