Riconoscimento per il Golfo. La Bandiera Blu sventola ancora

Follonica (Grosseto), 30 giugno 2024 – Per il venticinquesimo anno consecutivo Follonica riceve la Bandiera Blu e nella serata di venerdì è stata issata in piazza a Mare dall’Amministrazione comunale in presenza delle Forze dell’ordine, della Lega Navale e dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia. Anche quest’anno Follonica è stata quindi riconosciuta dalla Foundation for Environmental come località turistica balneare che rispetta i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e delle acque.

"Inizio con il ringraziare tutti i presenti, – dichiara il sindaco della città del Golfo Matteo Buoncristiani, in una delle sue prime uscite con la fascia tricolore – le autorità, le associazioni e gli imprenditori del settore del turismo per essere qui con noi. Oggi viene issata per la venticinquesima volta la Bandiera Blu che il nostro comune ha ricevuto. Quest’anno le Amministrazioni comunali che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento sono state 226. Ringrazio prima di tutto gli attori che ogni anno contribuiscono a far si che la Bandiera Blu possa sventolare nel cielo della città del Golfo. I miei ringraziamenti vanno poi all’amministrazione precedente perché se oggi abbiamo questo risultato, lo dobbiamo a loro".

"Questo riconoscimento ci deve spingere ad alzare ancora di più l’asticella – prosegue il primo cittadino di Follonica – di ciò che ruota attorno al mare e al turismo balneare. Il nostro obiettivo sarà di migliorare anno in anno questa realtà. Cercheremo di migliorare gli interventi invernali e primaverili alla spiaggia e la situazione dei miasmi della Gora".

Si unisce ai saluti il comandante dell’Ufficio locale Marittimo, prima di issare ufficialmente la bandiera. "La Bandiera Blu è un prestigio per la sicurezza delle spiagge e la purezza delle acque – ha infatti affermato il comandante Benedetto Strignano –. Il Comune di Follonica monitora annualmente i livelli di purezza delle acque. Il piano collettivo di salvataggio con le torrette e con i suoi giovani assistenti bagnanti di Follonica è presente con trentadue postazioni sul litorale e lavora giornalmente per la sua città per garantire la sicurezza delle nostre spiagge".