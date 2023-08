Baluba, stasera c’è il "Black Empire closing party"

È tempo di arrivederci al 2024. L’apertura infrasettimanale del Baluba saluta tutti oggi con il "Black Empire closing party". Come sempre alla console ci saranno Gabriele Bellinati, Ciro Garofalo, David Miller e White Bread, che si alterneranno per far divertire gli ospiti con la musica hip hop, reggaeton e urban. Quella del Baluba è stata una stagione ricca di emozioni: ma, come ogni estate, arriva il momento dei saluti. L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23.30.