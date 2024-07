Balenottera incastrata nel porto: “Sta male, il suo destino è segnato”

Orbetello (Grosseto), 24 luglio 2024 – “L’animale sta male è il suo destino è segnato. Pochissime le probabilità di salvarlo. E’ molto magro”. Così la professoressa Letizia Marsili, dell’università di Siena, parlando della balenottera di diversi metri che si è rifugiata nel porto di Talamone, con pericolo per lei stessa e per le imbarcazioni.

La professoressa Marsili dell'Università di Siena al porto di Talamone, dove è rimasta prigioniera la balenottera

Mentre vigili del fuoco e guardia costiera cercano di liberare l’animale, la studiosa parla del fatto che “la balenottera in questione è magra, ha diversi parassiti e quindi probabilmente il suo stare vicino alla costa è legato al fatto che non era più in grado di vivere in acque aperte. Noi faremo il tentativo di riportarla a largo ma le sue percentuali di sopravvivenza sono bassissime. Gli daremo una seconda vita, che è scientifica. Ci aiuterà a capire cosa è accaduto, perché è morta, dandoci informazioni su questi animali e sull’ambiente”-.