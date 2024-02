"Bagno per disabili in condizioni pessime"

"I servizi igienici riservati alle persone disabili nell’impianto sportivo in via Maroncelli, a Marina di Grosseto, si trovano in una condizione precaria e, almeno nell’occasione in cui ho dovuto servirmene, di difficile accesso".

E’ quanto segnala un nostro lettore che dice di essersi recato nell’impianto per seguire una gara di volley femminile insieme alla moglie, portatrice di handicap. "L’antibagno – racconta – era occupato da materiale sportivo che ho dovuto spostare per consentire a mia moglie di entrare con la carrozzella sulla quale si sposta e una volta entrati, la situazione era anche peggiore. Io non so di chi sia la proprietà del palazzetto e non so chi deve comunque occuparsi della sua gestione e del mantenimento dei servizi, ma di sono però convinto che un bagno riservato ai disabili non possa essere tenuto in queste condizioni. Ritengo sia una mancanza di rispetto molto grave".