"Bagno, la zona artigianale abbandonata a se stessa"

Dai banchi dell’opposizione arriva questa volta un attacco all’assessore ai Lavori pubblici Daniele Tonini da parte del consigliere Claudio Asuni (nella foto) che richiama l’attenzione sulla situazione della zona artigianale a Bagno.

"Ormai da troppi anni le aziende che hanno sede in quell’area vivono una situazione di disagio – sostiene Aslani –. Tra le principali criticità, che spesso gli artigiani vi hanno già segnalato, c’è quella legata alla viabilità, caratterizzata da innumerevoli buche nell’asfalto non dovute certo ai più recenti lavori di posizionamento della fibra, bensì all’incuria protrattasi negli anni. Buche nell’asfalto che in più casi hanno arrecato danno ai veicoli in transito, o ancor peggio hanno indotto situazioni di grave pericolo per chi vi transita, soprattutto con cicli e motocicli. Non da meno è la situazione dei marciapiedi, così come quella dei cordoli che delimitano le aree verdi dal resede stradale. Queste aree, troppo spesso abbandonate dall’Amministrazione, sono curate, per senso civico, dai privati cittadini che lì lavorano e lì hanno investito la propria vita professionale. Invito l’assessore a fare un sopralluogo in quest’area artigianale e, magari, incontrare chi ci lavora quotidianamente. Raccogliere quindi le testimonianze dei molti artigiani e poi programmare interventi urgenti".

Roberto Pieralli