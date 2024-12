Babbo Natale in Pediatria. Tanti doni per i piccoli pazienti

La solidarietà non ha età. Ha solamente amore e in questo caso un ricordo legato stretto intorno alla volontà di fare e aiutare gli altri. Ieri ha fatto visita al Misericordia nei reparti di Pediatria, Ps Pediatrico e all’Ambulatorio Pediatrico, il Babbo Natale dell’Associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco di Grosseto in congedo. Ad attenderli in reparto, il primario della Pediatria Susanna Falorni ed il personale. L’associazione è stata fondata nel 1966 ed è stato Marino Giannini, scomparso nel 2021, a dare inizio all’iniziativa nei reparti dei piccoli degenti ospedalieri. "Ci diamo ritrovo ogni anno – spiega Giancarlo Fronzoni, presidente dell’associazione– da otto anni, per far trascorrere un momento spensierato ai più piccoli e alle loro famiglie all’interno dell’ospedale e per mantenere il ricordo del nostro amico e collega Marino". Presente con ulteriori doni natalizi anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto. Con i panettoni, caramelle, e tanti doni, i vigili hanno regalato un grande sorriso, un gesto dal cuore.

M.V.G.