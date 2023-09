Aveva un etto di hashish. Disposto il divieto di dimora

Qualche giorno fa era stato sorpreso in via Inghilterra. Nelle sue tasche nascondeva un panetto di hashish che avrebbe certamente smerciato di lì a poco. Un ragazzo appena diciannovenne, straniero di origine magrebine, fu fermato dalla Polizia. Gli agenti delle Volanti, durante la perquisizione, oltre che al panetto dal peso di un etto, gli trovarono ben nascosti nelle tasche, anche 500 euro, frutto probabilmente dello spaccio che aveva effettuato. Per lui sono immediatamente scattate le manette. Ieri è comparso di fronte al giudice del tribunale di Grosseto. Processato per direttissima, il giudice Ludovica Monachesi ha prima convalidato l’arresto, su richiesta della vice procuratrice onoraria Elena Bartalini che stava portando avanti la fase inquirente. Il giovane straniero ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato che sarà celebrato tra un paio di settimane. La giudice, intanto, ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.