Autorizzazione vicina per l’Ais

Nei prossimi giorni la società Ais potrebbe ricevere le autorizzazioni per la gestione degli impianti del versante senese dell’Amiata. Notizia che se confermata a metà della prossima settimana permetterebbe alla stazione sciistica del Monte Amiata di tornare ad essere fruibile dagli sciatori al 100%. Le premesse sono buone e, nonostante ancora non ci sia nulla di scritto, dal palazzo comunale di Abbadia San Salvatore trapelano informazioni confortanti. La società Isa, che gestisce gli impianti di risalita situati nel territorio comunale di Castel del Piano in questi giorni ha messo in vendita lo skipass esclusivamente per gli impianti di risalita del versante grossetano, lo aveva fatto per salvare il salvabile e provare a iniziare la stagione anche in solitaria, in attesa che sul versante senese tutto si risolvesse. Adesso che il nodo delle autorizzazioni sembra in procinto di sciogliersi anche la Isa fa sapere che è ben disposta a tornare allo skipass unico. Servirà un nuovo accordo ma tutto si può fare in tempi rapidi, basta volerlo. Per il bene della montagna e per agevolare gli sciatori, sicuramente offrire il biglietto unico può rappresentare lo strumento più efficace.

N.C.