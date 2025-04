Auto si ribalta. Sbatte contro un albero

Stava percorrendo la strada che costeggia la Senese, la provinciale che porta al paese di Campagnatico. All’altezza del centro commerciale di "Marino fa Mercato" ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Il mezzo è rimasto in mezzo alla carreggiata, fortunatamente non arrivavano altri mezzi. Un giovane di 28 anni, che era alla guida, di Roma, è uscito fortunatamente illeso con l’auto che si è ribaltata e si è "fermata" su un fianco. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, proprio dopo lo svincolo della Grosseto-Siena. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia stradale, per i rilievi del caso. Il giovane non ha comunque avuto bisogno dei soccorsi. Non ha saputo spiegare come sia potuto accadere.

Incidente "spettacolare" anche nel pomeriggio di ieri. I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente sulla Strada Provinciale dello Sbirro, arteria che collega le frazioni di Braccagni e Roselle. Un uomo, alla guida della propria autovettura e diretto verso Roselle, ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. L’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una pianta a bordo della carreggiata. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno estratto il conducente dall’abitacolo, in collaborazione con il personale del 118 già presente perchè allertato da alcune auto in transito. L’uomo è stato immobilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale della Misericordia di Grosseto. La squadra dei Vigili del fuoco ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.